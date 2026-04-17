Eseguiti tre arresti a Chiari (Brescia), dove tre uomini sudamericani sono stati fermati per furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e resistenza a pubblico ufficiale. L’azione è scaturita dopo una segnalazione di furto con destrezza ai danni di una donna anziana, avvenuto nella mattinata in un parcheggio di supermercato a Ospitaletto. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari hanno individuato e bloccato i responsabili dopo un inseguimento che si è concluso nel centro di Chiari. La segnalazione e il furto con destrezza Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nella mattinata, quando una donna di 77 anni è stata vittima di un furto con destrezza nel parcheggio di un supermercato a Ospitaletto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Brescia, donna derubata con la "tecnica delle monetine": i ladri in fuga si schiantano, arrestati

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