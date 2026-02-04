Anziana derubata con la truffa delle monete Ladri in fuga speronano pattuglia | inseguimento da film a Roma
Anziana derubata con la truffa delle monete, i ladri sono scappati e hanno speronato una pattuglia di polizia in fuga. È successo nel parcheggio di un centro commerciale a Roma, dove i malviventi hanno tentato di mettere a segno il raggiro. L’inseguimento si è trasformato in un inseguimento da film, con auto che viaggiavano a tutta velocità per le strade della città.
Hanno fatto tappa nel parcheggio del centro commerciale per mettere in atto la "truffa delle monete". Un copione andato in scena martedì 3 febbraio in zona Roma 70. A notare la coppia di peruviani in azione a bordo di un'auto a noleggio sono state le forze dell'ordine: ne è nato un inseguimento.🔗 Leggi su Romatoday.it
