Un quotidiano tedesco ha commentato con tono positivo l’atteggiamento della premier italiana durante un recente incontro internazionale, evidenziando come abbia mostrato fermezza nei confronti di un presidente statunitense in seguito a una dichiarazione controversa. La testata sottolinea che la leader italiana si è distinta rispetto ad altri leader europei, assumendo una posizione più decisa e incisiva nel dialogo pubblico internazionale.

“Meloni fa capire a Trump chi comanda”. Il più autorevole quotidiano tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, legge in modo netto la posizione della premier Meloni sullo scontro che si è aperto a seguito dell’attacco del presidente Usa al Pontefice. Anzi, il giudizio che arriva da Berlino è netto: Giorgia Meloni ha alzato il livello del confronto con Donald Trump più di quanto abbiano fatto gli altri leader europei. Più di Merz, Macron. Nel commento firmato da Thomas Jansen e pubblicato il 16 aprile 2026, il quotidiano tedesco sottolinea un passaggio preciso che smonta tutte le illazioni propagandistiche di casa nostra: la posizione del presidente del Consiglio italiano non è frutto di tattica, ma di una scelta politica consapevole.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Brava Meloni, un bene che abbia mostrato a Trump chi comanda. Più incisiva di Macron e Merz”: l’elogio del quotidiano tedesco

Trump mocks Macron for being slapped by his wife

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