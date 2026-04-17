Brava Meloni un bene che abbia mostrato a Trump chi comanda Più incisiva di Macron e Merz | l’elogio del quotidiano tedesco
Un quotidiano tedesco ha commentato con tono positivo l’atteggiamento della premier italiana durante un recente incontro internazionale, evidenziando come abbia mostrato fermezza nei confronti di un presidente statunitense in seguito a una dichiarazione controversa. La testata sottolinea che la leader italiana si è distinta rispetto ad altri leader europei, assumendo una posizione più decisa e incisiva nel dialogo pubblico internazionale.
“Meloni fa capire a Trump chi comanda”. Il più autorevole quotidiano tedesco, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, legge in modo netto la posizione della premier Meloni sullo scontro che si è aperto a seguito dell’attacco del presidente Usa al Pontefice. Anzi, il giudizio che arriva da Berlino è netto: Giorgia Meloni ha alzato il livello del confronto con Donald Trump più di quanto abbiano fatto gli altri leader europei. Più di Merz, Macron. Nel commento firmato da Thomas Jansen e pubblicato il 16 aprile 2026, il quotidiano tedesco sottolinea un passaggio preciso che smonta tutte le illazioni propagandistiche di casa nostra: la posizione del presidente del Consiglio italiano non è frutto di tattica, ma di una scelta politica consapevole.🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Trump mocks Macron for being slapped by his wife
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