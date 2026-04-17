Il 17 aprile 1996, in Brasile, un’operazione delle forze di sicurezza contro un gruppo di contadini che aveva bloccato un’autostrada si concluse con la morte di 19 persone. I manifestanti erano impegnati in una protesta per il diritto alla terra, e l’intervento delle autorità portò a un conflitto violento. Questo episodio rappresenta uno dei momenti più drammatici della lotta contadina nel paese.

Il 17 aprile 1996 segnò un punto di non ritorno per la lotta contadina in Brasile, quando un’operazione delle forze statali terminò con la morte di 19 persone tra i manifestanti che avevano bloccato un’autostrada. La tragedia colpì un gruppo di lavoratori del Movimento dei lavoratori senza terra che chiedevano il riconoscimento federale di un ranch occupato, dove vivevano circa 3mila famiglie che lottavano contro ogni forma di oppressione e lo sfruttamento agricolo volto a privarli dei frutti della propria fatica. L’impatto della violenza sul fronte dell’occupazione rurale. Le dinamiche che portarono alla strage furono legate alla tensione accumulata nel campo costruito dai contadini all’interno del ranch privato oggetto della disputa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brasile, il massacro dei contadini: 19 morti per il diritto alla terra

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Si parla di: 17 aprile: Giornata Internazionale delle Lotte Contadine.

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