Una nuova iniziativa ha coinvolto cinquanta contadini che si dedicano alla coltivazione di ortaggi all’ombra di un ciliegio. L’attività si svolge in un’area di Monza e si propone di promuovere la cura della terra, favorire incontri tra agricoltori e valorizzare il territorio locale. L’interesse per questa esperienza si è diffuso tra i partecipanti, che trovano nel lavoro all’aria aperta un modo per rilassarsi e condividere competenze.

Monza – Tutti pazzi per l’orto che rilassa, stimola a conoscersi e collaborare e valorizza il territorio. La fuga nei piccoli fazzoletti di campagna sopravvissuti al cemento è vista sempre di più come un antidoto al logorio della vita moderna. Non fa eccezione Monza, dove, quasi al confine con Concorezzo, in un’area da 70mila metri quadrati, grande e discosta dal traffico della città, trova casa il comitato agricoltura urbana ’Il Ciliegio’. Si tratta di un’aggregazione di 51 soci, il 30 per cento donne, alcune mamme con bimbi, la più giovane iscritta ha 20 anni, il più anziano è un uomo di 85. L’idea. Il progetto ha preso forma alcuni anni fa da un patto di collaborazione tra il Comune e i cittadini, per la gestione condivisa dei beni comuni urbani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti pazzi per l’orto, all’ombra del Ciliegio 50 contadini: “Qui scopriamo l’amore per la terra”

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