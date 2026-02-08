Commissioni regionali speciali dai femminicidi ai morti sul lavoro fino alla Terra dei fuochi in Campania

Le commissioni regionali speciali sono tornate al centro dell’attenzione in Consiglio. Il centrodestra sta lavorando su diversi temi caldi: dalla lotta ai femminicidi e ai morti sul lavoro, con FI che propone controlli più severi, alla gestione della Terra dei Fuochi in Campania. La Lega si concentra invece su Mare e America’s Cup, mentre Fratelli d’Italia punta su un’Anticamorra. L’attività si intensifica, con riunioni e proposte pronte a essere discusse nelle prossime settimane.

Centrodestra al lavoro sulle commissioni di controllo in Consiglio: ipotesi femminicidi e morti sul lavoro a FI, Mare e America's Cup alla Lega, Anticamorra a FdI.

