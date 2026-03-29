LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si decide la classifica generale Aggiornamenti dalle 13.30

Oggi si svolge la quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026, con aggiornamenti a partire dalle 13.30. La tappa in corso è fondamentale per la classifica generale e sarà seguita in diretta dagli appassionati. La corsa prosegue con numerosi ciclisti impegnati nelle fasi decisive, mentre gli spettatori possono consultare gli aggiornamenti in tempo reale attraverso il collegamento dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026. La corsa a tappe, evento della Coppa delle Regioni 2026, termina quest’oggi con una frazione di 165.5 chilometri che va da Cormons a Gemona del Friuli. In questa tappa i corridori affronteranno per due volte il Monte Stella (4.6 km all’8.7% di pendenza media). Il primo passaggio su questa salita avverrà a 70 chilometri dalla partenza, mentre il secondo è posto a 20 chilometri dall’arrivo di cui molti in discesa. Sull’ultimo passaggio si potrebbe decidere la tappa e la classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si decide la classifica generale. Aggiornamenti dalle 13.30 Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si decide la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della... LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 in DIRETTA: c’è Lorenzo Finn, subito il GPM di La Morra. Aggiornamenti dalle 13.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. Approfondimenti e contenuti su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a Iseo; Corsa in linea Uomini, Tappa 4, Ponte di Piave - Valdobbiadene 28/03/2026; DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Quarta Tappa. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a IseoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si decide la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Settimana ... oasport.it https://t.co/53UcAUR5zb Settimana Internazionale Coppi e Bartali – Etapa 4 Axel Laurance (INEOS Grenadiers) Mauro Schmid (Jayco AlUla) (”) Riccardo Lorello (S.C. Padovani Polo Cherry Bank) (“) x.com Durante la quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, due tifosi in stato di ebbrezza hanno preso di mira l’ammiraglia del team Team Visma Lease a Bike, dando origine a momenti di tensione. Secondo quanto riportato, uno dei due è salito s - facebook.com facebook