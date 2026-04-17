Botrugno accende i motori | una domenica di festa su due e quattro ruote

A Botrugno domenica si svolgerà un raduno dedicato agli appassionati di veicoli a due e quattro ruote. L’evento si terrà su due giornate e coinvolgerà diversi partecipanti, con un programma che prevede esposizioni e iniziative dedicate agli amanti delle automobili e delle moto. Il Comune ha annunciato che la manifestazione si terrà nel centro del paese, attirando pubblico e partecipanti da varie zone.

BOTRUGNO – Il Comune di Botrugno si trasformerà a ore nel palcoscenico di un raduno dedicato a chiunque abbia la passione per le due e le quattro ruote. Dalle prime luci del mattino di domenica 19 aprile, le strade del borgo saranno invase da una grande varietà di mezzi, tra cui supercar e auto.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Motor Show X-Treme: adrenalina su due e quattro ruote a FirenzeIl rombo dei motori torna a infiammare Firenze con il Motor Show X-Treme, un evento adrenalinico che trasforma il parcheggio scambiatore di Viale... Gessate accende i motori: benedizione e festa per tutti gli amantiDomani, intorno alle ore 11, la zona di Gessate ospiterà la Benedizione dei Motori, un appuntamento che segna l’apertura ufficiale del nuovo... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Botrugno accende i motori; Educare al rispetto per la donna; Nel Salento il corpo di Santa Maria Goretti; Tricase è Natale, centro storico in festa. CARNEVALE di ORBASSANO 2026! Da domani Orbassano si accende di colori, musica, allegria e ovviamente la DeaCar non può mancare! Ti aspettiamo in Piazza della Pace con emozioni a 4 ruote. #auto #promo #orbassano #DeaCar #concessionaria - facebook.com facebook