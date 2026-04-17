Borsa | l' Europa chiude di slancio Francoforte +2,27%

Da ilrestodelcarlino.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I mercati europei hanno concluso la settimana con un forte incremento, con Francoforte che ha registrato un aumento del 2,27%. La chiusura positiva è stata influenzata dalle tensioni tra Washington e Teheran riguardo alla pace e alla possibile riapertura dello stretto di Hormuz. I listini azionari hanno mostrato un andamento rialzista nelle ultime ore di negoziazione, riflettendo un clima di ottimismo tra gli investitori.

La stretta tra Washington e Teheran per la pace e la riapertura di Hormuz mettono le ali ai listini europei che chiudono in forte rialzo l'ultima seduta della settimana. Francoforte è la migliore con il Dax che registra un +2,27% a 24.702 punti. Parigi sale dell'1,97% con il Cac 40 a 8.425 punti. Londra è la più cauta. Il Ftse 100, a fine giornata, segna un +0,73% a 10.667 punti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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