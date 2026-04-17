Borsa | l' Europa chiude di slancio Francoforte +2,27%

I mercati europei hanno concluso la settimana con un forte incremento, con Francoforte che ha registrato un aumento del 2,27%. La chiusura positiva è stata influenzata dalle tensioni tra Washington e Teheran riguardo alla pace e alla possibile riapertura dello stretto di Hormuz. I listini azionari hanno mostrato un andamento rialzista nelle ultime ore di negoziazione, riflettendo un clima di ottimismo tra gli investitori.

La stretta tra Washington e Teheran per la pace e la riapertura di Hormuz mettono le ali ai listini europei che chiudono in forte rialzo l'ultima seduta della settimana. Francoforte è la migliore con il Dax che registra un +2,27% a 24.702 punti. Parigi sale dell'1,97% con il Cac 40 a 8.425 punti. Londra è la più cauta. Il Ftse 100, a fine giornata, segna un +0,73% a 10.667 punti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Borsa: l'Europa chiude di slancio, Francoforte +2,27% Notizie correlate Leggi anche: Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,12%, Francoforte +1,27% Borsa: l’Europa parte in crescita, Francoforte +1%ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio brillante per Francoforte e Madrid I mercati azionari europei iniziano la giornata con un andamento favorevole. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Borsa: l'Europa si avvicina alla parità, Milano -0,2%; L'Europa chiude la seduta in rosso. Petrolio oltre i 110 dollari al barile; Borsa: Milano chiude in lieve calo, Ftse Mib -0,17%; Borsa: l'Asia negativa con Hormuz chiuso, Europa attesa in calo. Borsa: l'Europa chiude di slancio, Francoforte +2,27%La stretta tra Washington e Teheran per la pace e la riapertura di Hormuz mettono le ali ai listini europei che chiudono in forte rialzo l'ultima seduta della settimana. Francoforte è la migliore con ... ansa.it Borsa: Milano e l'Europa chiudono di slancio con la riapertura di Hormuz, crolla il petrolioLa Borsa di Milano chiude di slancio con la stretta tra Usa e Iran per la pace e la riapertura di Hormuz. Il Ftse Mib sale dell'1,75% a 48.869 punti al top dai massimi a 50mila punti del 2000. In cima ... ansa.it Netflix ha annunciato l'imminente addio del suo fondatore, Reed Hastings, dopo il prossimo giugno. Immediata la reazione della borsa, con il crollo del prezzo delle sue azioni. Attualmente presidente del consiglio di amministrazione senza ruoli esecutivi, H - facebook.com facebook Borsa oggi 17 aprile: Europa ottimista su tregua in Libano. A Milano Mps-Mediobanca e Bpm ancora positive, su anche Stellantis - DIRETTA x.com