Borsa | Europa positiva in chiusura Parigi +1,12% Francoforte +1,27%

Le principali borse europee hanno chiuso con segnali positivi, con Parigi che ha salito dell'1,12% portandosi a 8.327 punti e Francoforte che ha registrato un aumento dell'1,27%, raggiungendo i 24.000 punti circa. La seduta si è conclusa con risultati in crescita per entrambe le piazze azionarie, mentre i mercati hanno tenuto d'occhio i dati macroeconomici e le decisioni delle banche centrali.

Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,12% a 8.327 punti, Francoforte l'1,27% a 24.044 punti e Madrid l'1,46% a 18.269 punti. Cauta Londra, che ha chiuso con un rialzo dello 0,25% a 10.609 punti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,12%, Francoforte +1,27% Borsa: Europa debole in apertura, Parigi -0,03%, Francoforte -1,02%Avvio debole per le principali borse europee nella prima seduta della settimana all'indomani del fallimento dei colloqui di pace tra Usa e Iran in... Borsa: l’Europa parte in crescita, Francoforte +1%ABBONATI A DAYITALIANEWS Avvio brillante per Francoforte e Madrid I mercati azionari europei iniziano la giornata con un andamento favorevole.