Il Comune di Catania ha deciso di aumentare i servizi per le famiglie, ampliando l’offerta di asili nido comunali con orario pomeridiano gratuito. Sono stati aperti nuovi plessi che garantiscono un orario esteso per i bambini iscritti, raddoppiando così le possibilità di accesso ai servizi di prima infanzia. L’iniziativa riguarda esclusivamente le strutture gestite dal Comune di Catania.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Più servizi per le famiglie: nuovi plessi con orario esteso. Il Comune di Catania amplia i servizi dedicati alla prima infanzia, raddoppiando l’offerta pomeridiana gratuita negli asili nido comunali. Dopo il successo della fase sperimentale avviata il 2 marzo nei plessi Acquicella Porto, Forlanini, Via del Nespolo e Galermo, dal 30 marzo altri quattro asili resteranno aperti fino alle 16:30. I nuovi plessi coinvolti sono Calipso, Cannizzaro, Pitagora e Villaggio Sant’Agata. Queste strutture hanno già superato la soglia minima di adesioni richiesta e le iscrizioni al servizio pomeridiano restano ancora aperte. Otto asili con orario prolungato: un servizio in crescita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Asili nido a Catania: raddoppia l’offerta pomeridiana gratuita

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