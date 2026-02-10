Interruzione dell' energia elettrica attività sospese alla scuola dell' infanzia D' Amico e al nido Arcobaleno di Lanciano

Questa mattina a Lanciano, le scuole dell'infanzia D'Amico e il nido Arcobaleno sono rimasti chiusi. Un guasto all'energia ha interrotto l'elettricità, costringendo le attività a fermarsi. Nessuno si è fatto male, ma le lezioni sono state sospese fino a quando non sarà ripristinata la corrente. Gli insegnanti e i genitori hanno ricevuto comunicazioni per organizzarsi di conseguenza.

Sospensione delle attività didattiche, mercoledì 11 febbraio, a Lanciano, nel plesso di scuola dell'infanzia "E. D'Amico" dell'istituto comprensivo d'Annunzio e dell'asilo nido comunale "Arcobaleno", che resterà chiusa. Lo ha disposto l'ordinanza sindacale n. 55 del 10 febbraio 2026. Il provvedimento è stato adottato a seguito di un'interruzione programmata dell'energia elettrica in zona dalle ore 8.30 alle 16, che non consentirà il regolare funzionamento degli impianti e il mantenimento di condizioni ambientali adeguate.

