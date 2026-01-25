Santanchè si concentra sul rilancio del turismo nei piccoli borghi italiani, promuovendo l’under-tourism come opportunità di crescita sostenibile. La misura, prevista dal Decreto Sicurezza, prevede l’utilizzo di parte dell’imposta di soggiorno per investimenti in sistemi di videosorveglianza nelle città, contribuendo alla sicurezza e alla valorizzazione di queste località meno conosciute. Un approccio volto a favorire un turismo più equilibrato e rispettoso del patrimonio locale.

Milano, 25 gennaio 2026 – Punta sull’undertourism, cioè sulla valorizzazione turistica dei piccoli borghi, e si dice soddisfatta dal fatto che il Decreto Sicurezza preveda di utilizzare una parte dell’imposta di soggiorno per investire su sistemi di videosorveglianza nelle città. La ministra del Turismo Daniela Santanchè fa il punto con il Qn sul Terzo Forum Internazionale del Turismo che si è svolto al Palazzo del Ghiaccio di Milano tra venerdì e ieri. Santanchè ricorda Valentino: "E' stato interprete eccezionale del Made in Italy" Ministra, il Forum ha spostato l’attenzione dall’overtourism (l’invasione turistica nelle città) all’undertourism. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santanchè e il futuro del turismo: “Faremo scoprire i piccoli borghi”

Leggi anche: Turismo, Santanché difende gli affitti brevi: “Senza B&B molti turisti non visiterebbero aree interne e piccoli borghi”

Prende il via il terzo forum internazionale del turismo. Santanchè: nuovo record di crescita grazie ai piccoli ComuniÈ iniziata al Palazzo del Ghiaccio di Milano la terza edizione del Forum Internazionale del Turismo, organizzato dal ministero guidato da Daniela Santanchè in collaborazione con Enit.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Santanchè e il futuro del turismo: Faremo scoprire i piccoli borghi; Santanchè: L’Italia deve ritornare al primo posto in Europa; Forum Internazionale del Turismo 2026: Protagonisti, Temi e Opportunità per il Futuro del Settore a Milano; Forum del turismo, focus sull’undertourism. Santanchè apre la due giorni.

Santanchè e il futuro del turismo: Faremo scoprire i piccoli borghiLa ministra dopo il forum a Milano: Dati in crescita, e sfruttiamo soltanto il 4% delle nostre mete La proposta sul calendario scolastico: Le regioni potrebbero avere più libertà nel distribuire i ... quotidiano.net

Santanchè: «L’Italia deve ritornare al primo posto in Europa»23 gennaio, Milano: inizia il Forum internazionale del turismo. Il ministro Santanchè arriva puntuale e parla del futuro dell'Italia del turismo. travelquotidiano.com

Santanchè al GdI: "Desideriamo un turismo 365 giorni l'anno; 5 punti fondamentali da affrontare: undertourism, formazione, nanismo, fiscalizzazione e futuro" x.com

In diretta dal Senato il convegno "Visione Turismo: politiche, territori, competenze, futuro". Il dipartimento Turismo della #Lega dialoga con operatori ed esperti del settore. Partecipano i Ministri Matteo Salvini, Daniela Santanchè, Giuseppe Valditara, Anna Mari - facebook.com facebook