Tortorella ospita il Meetup Interregionale Airbnb dedicato agli host dei borghi

In un borgo del Cilento si tiene la seconda edizione del Meetup Interregionale Airbnb dedicato agli host delle aree interne e dei borghi. L’evento si svolge presso il Palazzo Marchesale e si concentra sul ruolo degli host e delle community in queste zone. La giornata prevede incontri e discussioni sul tema dell’accoglienza e della promozione turistica nei territori rurali.