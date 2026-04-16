Tortorella ospita il Meetup Interregionale Airbnb dedicato agli host dei borghi

Da salernotoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un borgo del Cilento si tiene la seconda edizione del Meetup Interregionale Airbnb dedicato agli host delle aree interne e dei borghi. L’evento si svolge presso il Palazzo Marchesale e si concentra sul ruolo degli host e delle community in queste zone. La giornata prevede incontri e discussioni sul tema dell’accoglienza e della promozione turistica nei territori rurali.

Il borgo cilentano ospita la seconda edizione del Meetup Interregionale Airbnb “Il valore degli Host e delle community per i borghi e le aree interne”, in programma presso il Palazzo Marchesale.L’iniziativa, promossa in collaborazione con il Comune di Tortorella, riunisce le community di host del.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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