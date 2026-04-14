Sisma | via libera ai fondi per la ricostruzione tornano i pagamenti

Dopo il terremoto che ha colpito la regione, sono stati annunciati i fondi necessari per la ricostruzione. Il 27 aprile riprenderanno i pagamenti previsti dalla Cassa Depositi e Prestiti per le erogazioni alla ricostruzione privata. Questa notizia è stata confermata da un rappresentante istituzionale, che ha specificato la data di ripristino delle somme destinate ai lavori di ricostruzione.

Il senatore Castelli ha confermato che le erogazioni previste dalla Cassa Depositi e Prestiti per la ricostruzione privata riprenderanno regolarmente il prossimo 27 aprile. La decisione arriva dopo che un problema tecnico, verificatosi venerdì 10 aprile, aveva causato una sospensione temporanea dei pagamenti, un disguido che la Struttura commissariale ha definito come non dipendente da proprie responsabilità. L’andamento dei flussi finanziari e la risoluzione del blocco tecnico. La gestione dei fondi destinati al recupero post-sisma mostra una traiettoria di crescita significativa se si osservano i dati relativi alle liquidazioni effettuate alle imprese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sisma: via libera ai fondi per la ricostruzione, tornano i pagamenti Leggi anche: Ricostruzione post sisma: 3,6 milioni per la palestra di Sant'Erminio, via libera anche ai lavori per tre chiese 9 chiese: sbloccati i fondi per la ricostruzione post-sismaUn incontro operativo si è svolto presso l’Arcidiocesi di Pesaro tra monsignor Sandro Salvucci e il senatore Guido Castelli, commissario...