«Gambe grosse penzolano dal portellone di un elicottero. Ritmo martellante, ci siamo!». Boots On The Ground apre con questa fotografia nitida di Marines pronti a saltar giù da un elicottero per compiere la loro missione. La voce cavernosa e inconfondibile è quella di Tom Waits e l’elettronica rovente, fatta di carne, dei Massive Attack contribuisce a rendere ancora più incisive le sue parole. Il tappeto industriale su cui la canzone si snoda è una sorta di Karmacoma marziale con un ritmo ossessivo e più rallentato, da colonna militare, scandito da passi pesanti come macigni. Il timbro sporco di Waits si mescola alle note malinconiche del.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Boots On The Ground, la canzone di Massive Attack e Tom Waits contro la guerra è potentissima

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