L’asse sul solare Usa-Europa manda in crisi il fotovoltaico cinese Ecco come

L’asse tra Stati Uniti e Europa sul solare ha causato problemi alle aziende cinesi del fotovoltaico. Le tensioni commerciali e le politiche di sostegno ai produttori europei hanno portato a un calo degli ordini provenienti dalla Cina, che ora rischia di perdere quote di mercato importanti. Una società cinese, specializzata nella produzione di pannelli solari, ha già annunciato una riduzione della produzione a causa della diminuzione delle richieste provenienti da Europa e Stati Uniti.

Sì, qualcosa si è forse definitivamente rotto nelle rinnovabili cinesi. Il paradosso è noto, il Paese più inquinante al mondo è anche quello che vende un po’ a tutte le economie tecnologia e infrastrutture green. E anche quello con la maggiore potenza installata. Fino ad oggi solo pochi Paesi hanno potuto permettersi di non importare pannelli solari o pale eoliche prodotte in Cina o, nelle migliori delle ipotesi, realizzati in Occidente ma con componentistica proveniente dal Dragone. Certamente gli Stati Uniti, che i pannelli solari, almeno da quando Donald Trump ha rimesso piede alla Casa Bianca, hanno cominciato a fabbricarseli da soli, mettendo al bando a suon di dazi (arrivati al 3. 🔗 Leggi su Formiche.net

