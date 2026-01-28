A Besana il bookcrossing si allarga Sei casette per gli amanti dei libri

A Besana il progetto di bookcrossing cresce e si amplia. Ora ci sono sei casette dedicate agli appassionati di libri, distribuite in vari punti del paese. L’idea, partita quasi dieci anni fa, si è trasformata in un’iniziativa diffusa che coinvolge ormai buona parte del territorio comunale.

Da un'idea nata quasi dieci anni fa a un progetto diffuso che abbraccia quasi tutto il territorio comunale. Il bookcrossing a Besana compie un salto di qualità e si amplia, passando dalla storica casetta di via Dante a una rete di nuove postazioni distribuite tra centro e frazioni. Sei strutture gialle, ben riconoscibili e pensate per il libero scambio di libri, sono state installate nelle ultime settimane. Tutto parte dall'esperienza di Ipazia, la prima casetta dei libri attiva dal 2016, nata dall'iniziativa spontanea di un gruppo di cittadini. Un progetto che negli anni ha dimostrato vitalità e partecipazione, tanto da rendere necessario un rilancio.

