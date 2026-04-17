Bonnie Wright si prepara ad accogliere il secondo piccolo terrestre

Bonnie Wright, conosciuta per aver interpretato Ginny Weasley nella saga di Harry Potter, si appresta a diventare madre per la seconda volta. L’attrice trentacinquenne, che ha già un figlio, sta aspettando un nuovo bambino e questa notizia ha attirato l’attenzione dei media. Rupert Grint, che ha interpretato Ron Weasley nella stessa serie, non ha ancora commentato pubblicamente la notizia. La coppia non ha divulgato dettagli sulla gravidanza.

Se fossero davvero fratello e sorella come nella saga di Harry Potter, Rupert Grint e Bonnie Wright starebbero aumentando la famiglia in modo considerevole; l’attrice trentacinquenne, nota per aver interpretato il ruolo di Ginny Weasley nella fortunata saga tratta dai romanzi di J.K Rowling, ha da poco annunciato di essere in attesa del secondo figlio, che arriva a distanza di tre anni dal primo, Elio Ocean. News Bonnie "Ginny Weasley" Wright è mamma: il dolce annuncio e quella coincidenza con "Harry Potter" L’attrice britannica, conosciuta per aver interpretato Ginny Weasley nella saga di Harry Potter, ha dato alla luce il suo primo figlio, Elio Ocea.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Bonnie Wright si prepara ad accogliere il secondo “piccolo terrestre” Notizie correlate Bonnie Wright annuncia nuovo arrivo: in arrivo il secondo figlioBonnie Wright, nota per il ruolo di Ginny Weasley nella saga cinematografica di Harry Potter, aspetta il suo secondo figlio. Il Trentino si prepara ad accogliere Emma e i NegramaroOltre a loro, tante altre voci italiane canteranno sul palco del Trento Live Fest.