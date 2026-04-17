Bonifica siti orfani a Sassuolo sopralluogo del sindaco con l' assessore regionale Priolo

Il sindaco di Sassuolo, accompagnato dall'assessore regionale, ha effettuato un sopralluogo in alcuni siti abbandonati della città. Durante l'ispezione, hanno osservato i lavori di bonifica in corso e i risultati già ottenuti. Sono stati visitati diversi cantieri, e l'attenzione si è concentrata sulle attività di messa in sicurezza e smaltimento dei materiali presenti nelle aree interessate. L'intervento riguarda principalmente siti considerati orfani, privi di gestione attiva.

"Non abbiamo visitato soltanto dei cantieri: abbiamo visto da vicino il risultato di un lavoro lungo e necessario. Bonificare queste aree è un dovere etico e morale verso la nostra città, l’ambiente e il nostro territorio — e verso le generazioni che lo abiteranno. La presenza dell’Assessore.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Interventi di bonifica. Sopralluogo dell’assessore regionaledi Massimo Cherubini Alle molte cose da fare per bonificare il territorio di Abbadia San Salvatore ne restano altre di elevata importanza. Olimpiadi: sopralluogo dell'assessore regionale La Russa in ValtellinaDiverse le tappe del componente della Giunta Fontana, accompagnato dal Questore Sabato Riccio e dal prefetto Anna Pavone In Lombardia sono oltre 3. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Siti orfani: rush finale per il piano di bonifiche del Veneto; Siti orfani: modificato l’elenco; Bonifiche siti orfani PNRR: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto MASE, target al 70% delle superfici; Dalla Regione quasi 8 milioni per la bonifica dell’ex cava di Isola Rizza. Prosegue la bonifica dei siti orfani dell’Emilia-Romagna, sopralluogo alle ex Fonderie Riunite di ModenaAlle ex Fonderie Riunite, la bonifica ha riguardato in particolare le aree esterne e i terreni contaminati, che saranno destinati a parco urbano ... sulpanaro.net Da luoghi contaminati a spazi recuperati e pronti a nuove funzioni: prosegue il percorso regionale di bonifica dei siti orfaniDa luoghi contaminati a spazi recuperati e pronti a nuove funzioni: prosegue il percorso regionale di bonifica dei siti orfani ... italpress.com La Regione Veneto avvia la fase finale della bonifica dei siti orfani. A Isola Rizza oltre 7,5 milioni per risanare l’ex cava Bastiello e restituire sicurezza al territorio. #veronanetwork facebook