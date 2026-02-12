Olimpiadi | sopralluogo dell' assessore regionale La Russa in Valtellina

L’assessore regionale La Russa ha fatto un sopralluogo in Valtellina, una delle zone coinvolte nelle Olimpiadi in Lombardia. Oltre 3.000 volontari di Protezione civile sono già sul campo per assicurare che tutto fili liscio durante gli eventi, che si svolgono tra Milano e la Valtellina. La presenza dell’amministrazione mira a monitorare da vicino i preparativi e le misure di sicurezza.

Diverse le tappe del componente della Giunta Fontana, accompagnato dal Questore Sabato Riccio e dal prefetto Anna Pavone In Lombardia sono oltre 3.000 i volontari di Protezione civile impegnati per tutta la durata dei Giochi Olimpici per garantire il regolare svolgimento degli eventi in programma, da Milano alla Valtellina. L’assessore regionale Romano La Russa ha svolto ieri un sopralluogo operativo in Valtellina proprio nei luoghi chiave delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, da Valdidentro a Morbegno, passando per Lovero e Sondrio. Visite mirate al Quartier Generale della Protezione civile della Regione Lombardia, alla Sala Operativa Interforze e al CCS - Centro Coordinamento Soccorsi e ai campi base allestiti dai volontari.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Olimpiadi Valtellina Ciliegi, l’assessore regionale 'punge' Rapinese e annuncia un sopralluogo a Como Sopralluogo regionale sui ciliegi di via XX Settembre: l'assessore Comazzi a Como il 2 dicembre La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Olimpiadi Valtellina Argomenti discussi: Olimpiadi, in Lombardia oltre 3.000 volontari di Protezione civile; Olimpiadi Milano Cortina 2026, in campo oltre 3.000 volontari lombardi; Passerella Castelletto-San Donato, proseguono le lavorazioni. Nei giorni scorsi il sopralluogo dell'Assessore Folco; Cavi danneggiati sulla Lecco-Tirano, la linea delle Olimpiadi: Azione scellerata. Indaga l’antiterrorismo. Cavi danneggiati sulla Lecco-Tirano, la linea delle Olimpiadi: Azione scellerata. Indaga l’antiterrorismoLe parole del governatore lombardo Attilio Fontana: Nessuno sconto e nessuna giustificazione per chi si rende artefice di simili follie. L’assessore Lucente: un atto doloso contro un'infrastruttura ... ilgiorno.it Olimpiadi 2026: l’esercito dei 3.000 volontari in campo per la sicurezza dei giochiIn Lombardia sono oltre 3.000 i volontari di Protezione civile impegnati per tutta la durata dei Giochi Olimpici per garantire ... resegoneonline.it Ieri sopralluogo operativo in occasione delle Olimpiadi invernali. Ho voluto salutare e ringraziare personalmente le squadre di Protezione Civile impegnate sul territorio, con un debriefing con il funzionario regionale per fare il punto sulle eventuali criticità. A se - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.