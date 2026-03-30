Interventi di bonifica Sopralluogo dell’assessore regionale

L’assessore regionale ha effettuato un sopralluogo nel territorio di Abbadia San Salvatore, dove sono in corso interventi di bonifica. Sono stati individuati diversi punti che richiedono ulteriori lavori di messa in sicurezza e di bonifica ambientale. L’attenzione si concentra sulla valutazione delle aree interessate e sulla pianificazione delle prossime attività da realizzare.

di Massimo Cherubini Alle molte cose da fare per bonificare il territorio di Abbadia San Salvatore ne restano altre di elevata importanza. Come la bonifica della " Gora ", lo specchio d’acqua che si trova vicino al centro abitato, inquinato dal mercurio. Per bonificarlo, secondo i preventivi fatti, occorre quasi un milione. Facile immaginare che per fare questo intervento occorrono finanziamenti da altri enti pubblici. Il problema è stato sicuramente rappresentato all’assessore regionale all’ambiente David Barontini che ha fatto un sopralluogo toccando alcuni dei luoghi più significativi legati all’attività mineraria. Qui sono in atto, da anni, importanti interventi tesi alla bonifica e anche al recupero di molti ambienti e attrezzi che hanno fatto la storia della miniera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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