Bonelli | Trump è un pericolo per il pianeta Meloni riveda accordi economici con Trump – Il video

Durante una manifestazione a piazza Montecitorio, Angelo Bonelli di Avs ha chiesto alla premier di rivedere gli accordi economici con l'ex presidente statunitense. Bonelli ha evidenziato che l'acquisto di armi e gas da parte dell’Italia da parte di Trump comporta costi elevati. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussione sulle relazioni internazionali e le scelte energetiche del governo.

(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2026 “Meloni riveda gli accordi commerciali con Trump. Aver deciso di acquistare armi e gas da Trump è un vero e proprio salasso”, la dichiarazione in piazza Montecitorio di Angelo Bonelli di Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev C’è un piano criminale per portare via la Lazio a Claudio Lotito. La procura di Roma svela la sua indagine al Senato chiedendo i tabulati del presidente della squadra Marina Berlusconi contro Travaglio, la reazione all’articolo «cavernicolo» del Fatto «che disprezza le donne»: la lettera Fine vita, Craxi apre all’opposizione e scuote il dossier bloccato al Senato. In Forza Italia il primo segnale del nuovo corso sui diritti🔗 Leggi su Open.online

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