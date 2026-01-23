Board of Gaza Bonelli | Meloni dica no a speculazione immobiliare di Trump – Il video

Il board su Gaza, promosso da Trump, rappresenta una politica coloniale che mina i diritti del popolo palestinese. È importante che le autorità italiane, come affermato da Bonelli, chiariscano la loro posizione e dicano no a qualsiasi forma di speculazione immobiliare o ingerenza esterna che possa compromettere la pace e la sovranità della regione.

(Agenzia Vista) Roma, 21 gennaio 2026 "Il board su Gaza, voluto da Trump, è l’espressione della peggiore politica coloniale, portata avanti contro le ragioni e i diritti del popolo palestinese. Questa struttura non ha nulla a che vedere con la pace: è il consiglio di amministrazione di una società immobiliare di chi vuole speculare e fare soldi sul dolore e sul sangue versato dai palestinesi a Gaza. Anche sul cosiddetto board of peace Giorgia Meloni mostra di essere tristemente subalterna alla logica mercantile di Trump, che usa il proprio potere per fare affari. E a proposito di soldi: Meloni verserà il miliardo chiesto da Trump per stare in questo board?", così Bonelli al termine della conferenza stampa di Avs, M5s e Pd per la liberazione di Marwan Barghouti.🔗 Leggi su Open.online

Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli uniti contro il Board of Peace : “Meloni dica no a Trump”Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno condiviso un appello rivolto alla premier Meloni, chiedendo di opporsi alla partecipazione dell’Italia al Board of Peace, in segno di solidarietà con il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti.

"Meloni sarà nel board di pace per Gaza": il successo politico della premier (che ringrazia Trump)La premier Meloni ha annunciato la partecipazione dell’Italia nel board di pace incaricato di monitorare l’amministrazione temporanea di Gaza.

