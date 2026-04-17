Bologna punta ai laboratori mobili nelle zone del consumo di droghe
A Bologna si adottano nuovi approcci per affrontare il problema della droga nelle zone di consumo, puntando sull’uso di laboratori mobili. Questi strumenti permettono un intervento diretto, con l’obiettivo di entrare in contatto con i consumatori e prevenire situazioni di emergenza o disagio. La strategia si sposta quindi dalla prevenzione teorica a interventi pratici sul territorio, con l’intento di ridurre i rischi legati all’uso di sostanze.
Non più prevenzione teorica, ma un intervento diretto "agganciare" i consumatori e prevenire drammi e disagi. Il Comune di Bologna accelera sul fronte della riduzione del danno, annunciando l’intenzione di attivare servizi di drug checking itineranti, sul modello di quanto già avviene con.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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