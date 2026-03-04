La Corte costituzionale ha emesso una sentenza il 26 febbraio 2026, affermando che la Costituzione non obbliga a ridurre o escludere la pena in presenza di disturbi da dipendenza da droghe. La decisione riguarda il principio di responsabilità penale e il suo rapporto con i disturbi psichici legati all’uso di sostanze stupefacenti. La sentenza è stata pubblicata sulla rivista ufficiale della Corte.

Fuoriluogo La rubrica settimanale sui diritti. A cura di autori e autrici varie Fuoriluogo La rubrica settimanale sui diritti. A cura di autori e autrici varie La Corte costituzionale, con la sentenza 212026 del 26 febbraio, ha affermato che «la Costituzione non impone di escludere o diminuire la pena in caso di ‘disturbi da dipendenza’ da sostanze stupefacenti». La decisione ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 95 del codice penale, confermando il vigore delle norme esistenti, e ha ricomposto il quadro di riferimento declinando una figura di persona tossicodipendente libera di agire e, al tempo stesso, vulnerabile. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il consumo di droghe non cancella la responsabilità

Milano tossica, il consumo di droghe l’incubo Fentanyl: “Ormai è raro il consumo puro si cerca lo sballo con ogni mezzo”Milano, 15 febbraio 2026 – ”A Milano negli ultimi 12 mesi ci sono stati cinque morti per overdose.

Can Yaman arrestato in Turchia per traffico e consumo di drogheSecondo quanto riportato dalla stampa turca, Can Yaman il 10 gennaio sarebbe stato fermato in Turchia nell’ambito di un’indagine relativa a un...

BIG MEECH IS LIL MEECH WORST NIGHTMARE! 50 CENT CANCELS BMF SERIES ON STARZ! THE END OF BMF!

Approfondimenti e contenuti su Il consumo di droghe non cancella la...

Temi più discussi: La droga e quelle vite dimenticate; Ogni causa sul consumo di droga costa allo Stato argentino circa $ 2.000; Fentanyl? Il vero problema di Trump è la cannabis legale; Droga in Calabria, non solo traffico: giovani sempre più coinvolti e il consumo di Shaboo e Fentanyl.

Pugno di ferro dei carabinieri contro lo spaccio e il consumo di droga: due arresti e sei segnalazioniDROGHE - Interventi a Montefortino, Montegiorgio, Falerone, Torre San Patrizio e Monte Urano. Arresti a Fermo e Sant'Elpidio a Mare ... cronachefermane.it

Bari, consumo di droga ordinario al Libertà: ecco il viavai con le dosi di crackA colpire è soprattutto il contesto: mentre l’uomo si prepara dietro la colonna, a pochi metri di distanza sfilano anziani con le buste della spesa strette tra le mani ... lagazzettadelmezzogiorno.it

I dati epidemiologici disponibili non supportano una forte associazione tra il consumo di latte o di prodotti lattiero-caseari e il rischio di cancro al seno (PMID: 30896640). Esistono associazioni coerenti tra il consumo di latte fermentato e la riduzione del rischio - facebook.com facebook

Nel 2024 il consumo di energia, le emissioni di gas climaalteranti dei residenti e il consumo materiale interno diminuiscono, rispettivamente, del 2,1%, 2,8% e 1,8%. istat.it/comunicato-sta… #Istat #economiaeambiete x.com