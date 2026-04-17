Bologna nodo centrale | RFI assume nuovi capi stazione

RFI ha avviato una campagna di reclutamento aperta fino al 21 aprile per l’assunzione di nuovi capi stazione. Il piano si concentra principalmente sulla stazione di Bologna, considerata un punto chiave del network ferroviario nazionale. Da questa struttura si gestiscono sia i servizi regionali sia le linee dell’Alta Velocità tra Milano e Roma, rendendola un nodo strategico per il sistema di trasporto.

C’è tempo fino al 21 aprile per candidarsi alla campagna di reclutamento di Rfi. Il piano di assunzioni di nuovi capi avrà il suo fulcro nell'Bologna, nodo strategico nazionale da cui si governa non solo il traffico regionale, ma anche l’intera dorsale Alta Velocità tra Milano e Roma.L'iniziativa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Rfi assume nuovi capi stazione, c’è tempo fino al 21 aprile Cavi tranciati alla Stazione centrale di Bologna: ipotesi sabotaggio e sospetti su anarchiciUn problema non di poco conto, questa mattina, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale a causa di alcuni cavi tranciati che hanno... Panoramica sull’argomento Bologna nodo centrale: RFI assume nuovi capi stazioneSi aprono le selezioni: dal contratto ai benefit tutto quello che c'è da sapere sulle domande in scadenza il 21 aprile ... bolognatoday.it Cavi tranciati alla Stazione centrale: ipotesi sabotaggio e sospetti su anarchici. Salvini: Un attentatoSul posto è intervenuta la Digos oltre alla Polizia ferroviaria di Stato (Polfer): si ipotizza un atto di natura dolosa. Questa mattina la Polfer del capoluogo emiliano è intervenuta dopo che è stato ... ilgiornale.it