Cavi tranciati alla Stazione centrale di Bologna | ipotesi sabotaggio e sospetti su anarchici

Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni. La polizia sospetta un atto di sabotaggio e sta indagando sugli anarchici come possibili autori. La situazione ha provocato sospensioni e rallentamenti nei collegamenti ferroviari della zona.

Un problema non di poco conto, questa mattina, nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale a causa di alcuni cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Tre i danneggiamenti. Il fatto è avvenuto intorno alle ore 8.30 di sabato 7 febbraio con il traffico rimasto bloccato per circa 45 minuti. Sospetti su anarchici. Sul posto è intervenuta la Digos oltre alla Polizia ferroviaria di Stato (Polfer): si ipotizza un atto di natura dolosa. Gli inquirenti che sono a lavoro pensano a una manomissione volontaria dagli anarchici-antagonisti ma se ne saprà di più nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cavi tranciati alla Stazione centrale di Bologna: ipotesi sabotaggio e sospetti su anarchici Approfondimenti su Bologna Centrale Ladri alla Manifattura Casentino. Cavi tranciati e produzione bloccata: “Un altro duro colpo per un'azienda in crisi” Perché i treni sono in ritardo alla stazione di Bologna: cavi danneggiati, cosa sta succedendo Da questa mattina, i treni in partenza e in arrivo alla stazione di Bologna Centrale sono in grande difficoltà. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bologna Centrale Argomenti discussi: Gli antagonisti (per ora) fanno flop; Scuola: arriva AscoltaMI, il sostegno psicologico per gli studenti. L'annuncio di Valditara; Sfollati e paura, Niscemi sul baratro. Tutta la collina sta per crollare; Lezione a Parigi: per emozionare non servono trans e blasfemia. Treni in ritardo a Bologna fino a 150', cavi tranciati vicino alla stazione: ipotesi sabotaggioSono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sul posto oltre ... ilmattino.it Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, ipotesi sabotaggioSono in corso accertamenti nei pressi della stazione ferroviaria di Bologna Centrale sui cavi tranciati che hanno causato sospensioni e rallentamenti sul nodo bolognese. Sul posto oltre alla Polfer an ... ansa.it Cavi tranciati vicino alla stazione di Bologna, ipotesi sabotaggio. In corso gli accertamenti della Digos, forti rallentamenti sul nodo ferroviario #ANSA facebook

