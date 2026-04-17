Rfi assume nuovi capi stazione c’è tempo fino al 21 aprile

Fino al 21 aprile, è possibile inviare le candidature per il ruolo di capo stazione. Rete Ferroviaria Italiana, parte del Gruppo FS, ha avviato un bando di selezione a livello nazionale. La posizione di Regolatore della Circolazione, che sta assumendo un ruolo sempre più centrale con l’avanzamento delle tecnologie digitali, rappresenta una delle opportunità offerte dal reclutamento.

C’è tempo fino al 21 aprile per candidarsi al ruolo di capo stazione. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha lanciato una campagna di reclutamento nazionale per Regolatore della Circolazione, una figura chiave che si sta evolvendo di pari passo con la digitalizzazione dell’infrastruttura.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Nuovi uffici Polfer alla stazione di Saronno: lavori al via ad aprilePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.