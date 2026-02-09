Bollette di luce e gas Roma tra le città più care d’Europa | perché i prezzi sono così alti

Roma si conferma tra le città europee con le bollette più alte di luce e gas. Le famiglie romane si trovano a pagare di più rispetto a molte altre città del continente, a causa di prezzi elevati e fattori di mercato che non si sbloccano facilmente. Il costo dell’energia, già salito negli ultimi anni, continua a pesare sulle tasche degli italiani, in particolare di chi vive nella capitale. Con l’arrivo del 2026, le preoccupazioni aumentano, perché i prezzi sembrano ancora destinati a rimanere alti.

Dall’inizio del 2026 il costo dell’energia per le famiglie europee continua a risentire degli shock del triennio precedente. Dopo l’impennata seguita all’invasione russa dell’Ucraina nel 2022, i prezzi di elettricità e gas si sono stabilizzati nel 2023-2024, ma restano più alti rispetto ai livelli pre-crisi. Il costo delle bollette in Europa. A certificarlo è l’ Household Energy Price Index (Hepi), elaborato da Energie-Control Austria, Mekh e VaasaEtt, che fotografa un’Europa spaccata in due: capitali occidentali e nordiche con tariffe nominali elevate, città dell’Europa centrale e orientale con prezzi apparentemente bassi ma con un impatto molto più pesante sui bilanci familiari se si tiene conto del potere d’acquisto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

A febbraio 2026 le bollette di luce e gas aumentano di nuovo.

A Rovato, è stato istituito un fondo di 60mila euro destinato ad aiutare le famiglie nel pagamento delle bollette di luce e gas, promuovendo anche iniziative di educazione e sensibilizzazione sui risparmi energetici.

