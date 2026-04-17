Venerdì 17 aprile 2026, si giocano due partite importanti del calcio europeo. Il Bologna affronta in trasferta l’Aston Villa in Inghilterra, mentre la Fiorentina ospita il Crystal Palace nella propria casa. Le sfide riguardano il proseguimento nelle competizioni continentali e vedono le squadre italiane impegnate in incontri che potrebbero determinare il loro cammino nelle coppe. È possibile seguire gli eventi in diretta.

Le rose del calcio italiano si misurano stasera, venerdì 17 aprile 2026, in due sfide decisive per il proseguimento del cammino europeo, con il Bologna impegnato in terra inglese contro l’Aston Villa e la Fiorentina pronta ad accogliere il Crystal Palace in casa. Entrambi gli incontri, cruciali per i rispettivi turni di ritorno dei quarti di finale, inizieranno alle ore 21:00 e offriranno un palinsesto televisivo e streaming estremamente variegato per tutti i tifosi. L’impresa del Bologna in Inghilterra e il racconto multimediale della sfida. Il viaggio del Bologna verso le vette dell’Europa League si sposta oggi nel territorio britannico, dove i rossoblù affronteranno l’Aston Villa alle 21:00.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna e Fiorentina: sfida europea decisiva, dove seguirle live

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