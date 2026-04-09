Nella notte si disputano le gare dei quarti di finale di Conference League e Europa League con Fiorentina e Bologna coinvolte in due incontri importanti. La squadra toscana affronta il Crystal Palace in Inghilterra, mentre il Bologna riceve l’Aston Villa al Dall’Ara. Sono previsti orari, formazioni e dettagli su dove seguire le partite. Le sfide rappresentano appuntamenti chiave per entrambe le formazioni in questa fase delle competizioni europee.

I viola volano in Inghilterra contro il Crystal Palace, mentre i rossoblù ospitano l’Aston Villa al Dall’Ara: orari, formazioni e dove vedere le partite Giovedì europeo ricco di appuntamenti per il calcio italiano, con Fiorentinae Bolognaimpegnate nelle gare d’andata dei quarti di finale, rispettivamente di Conference League ed Europa League. La Fiorentina scende in campo in trasferta contro il Crystal Palace, in una sfida che si preannuncia equilibrata. I viola arrivano all’appuntamento dopo aver superato il Rakow nel turno precedente, mentre gli inglesi hanno avuto la meglio sull’Aek Larnaca. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21. Per quanto riguarda le probabili formazioni, il tecnico Paolo Vanoli dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con De Gea tra i pali e il tridente offensivo formato da Parisi, Kean e Gudmundsson. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Notte europea per Fiorentina e Bologna: sfide decisive nei quarti di Conference ed Europa League

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