Bologna e Fiorentina eliminate Italia fuori dalle coppe

Nella seconda fase a eliminazione diretta delle coppe europee 2025-2026, il Bologna è stato eliminato dopo aver perso 4-0 in casa dall'Aston Villa nei quarti di finale di Europa League. La squadra inglese ha conquistato così l'accesso alle semifinali. Con questa sconfitta, anche la Fiorentina è uscita dalla competizione, lasciando l'Italia senza rappresentanti nelle coppe europee di questa stagione.

(Adnkronos) – Non c'è più Italia nelle coppe europee 2025-2026. L'Aston Villa travolge il Bologna per 4-0 nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e vola in semifinale. Gli inglesi, vittoriosi per 3-1 all'andata al Dall'Ara, dominano la sfida davanti al proprio pubblico. I Villans sbloccano il risultato con Watkins al 16' e, dopo aver sprecato un rigore, raddoppiano con Buendía al 26'. Il tris dei padroni di casa arriva al 39' con Rogers. Konsa all'89' chiude i conti: 4-0 e poker. Finisce anche l'avventura della Fiorentina in Conference League. I viola, dopo aver perso per 3-0 sul campo del Crystal Palace all'andata, al ritorno si impongono per 2-1: vittoria inutile, toscani eliminati.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Bologna-Fiorentina 1-2: gol e highlights | Serie A

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