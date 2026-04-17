Un nuovo bando del GSE offre alle famiglie italiane con ISEE basso la possibilità di installare pannelli fotovoltaici senza costi iniziali. Questa iniziativa mira a ridurre le spese energetiche, consentendo alle famiglie beneficiarie di usufruire di energia solare gratuita. L'intervento si inserisce nel quadro del Reddito energetico nazionale, che promuove l'accesso sostenibile all’energia per chi ha risorse limitate.

Le famiglie italiane con capacità economica limitata possono prepararsi a un’opportunità concreta per abbattere i costi delle bollette elettriche grazie al nuovo bando del Reddito energetico nazionale gestito dal GSE. Il programma, che mira a finanziare l’installazione di impianti fotovoltaici da 2 a 6 kW senza alcun esborso iniziale per il richiedente, si prepara a riaprire le finestre di accesso nel corso del 2026, offrendo una soluzione pratica alla povertà energetica attraverso la produzione domestica di. Requisiti e criteri per l’accesso al contributo a fondo perduto. Per ottenere l’installazione completa dell’impianto senza anticipare denaro, i cittadini devono rispettare parametri economici e anagrafici molto precisi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bollette zero: arriva il fotovoltaico gratis per le famiglie ISEE bassi

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