Bollette torna a Roma il camper che aiuta i cittadini a risparmiare energia

A Roma, torna in città il camper di “Informa Energia”, uno sportello mobile che offre servizi di consulenza gratuita su come risparmiare energia, ridurre i consumi domestici e gestire le bollette. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, sarà presente in diverse zone della capitale per alcuni giorni, con l’obiettivo di fornire ai cittadini informazioni pratiche e supporto diretto senza costi aggiuntivi.

Roma, 17 aprile 2026 – Roma Capitale rinnova il suo impegno per aiutare i cittadini a ridurre la spesa energetica, con “ Informa Energia ”, lo sportello mobile dedicato all’informazione e al supporto gratuito su risparmio energetico, consumi domestici e bollette. Il servizio riparte con la sua seconda fase a partire da lunedì 20 aprile e fino al 30 ottobre, tornando sul territorio per raggiungere cittadine e cittadini nei loro quartieri. Un camper attrezzato come sportello informativo riprenderà il suo percorso tra i 15 Municipi di Roma Capitale, sostando ogni settimana in spazi centrali e accessibili come mercati rionali, piazze e servizi pubblici.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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