Un docente che dirige un centro dedicato allo studio dell’intelligenza artificiale ha commentato come i crescenti costi dell’energia abbiano portato a un incremento dell’uso di questa tecnologia per ridurre i consumi. Il professore ha spiegato che l’IA viene applicata in vari settori per ottimizzare le risorse e contenere le spese energetiche. La struttura di ricerca dell’università si occupa di sviluppare strumenti e soluzioni in questo ambito.

Fabrizio Riguzzi è a capo del centro dove si studia l’ Intelligenza artificiale, un finestra sul futuro aperta dall’Ateneo. Guarda quel robot che corre lungo un percorso, su un foglio bianco. Al suo fianco Alice Bizzarri, postdoc al dipartimento di Ingegneria. "Usiamo i robot soprattutto per fare divulgazione", spiega. Riguzzi, 56 anni, professore del dipartimento di matematica e informatica, a quel futuro ha sempre creduto. Aveva 25 anni, tagliava il traguardo della laurea. "Studiavo già l’intelligenza artificiale". Profeti allora incompresi. I missili che picchiano, i prezzi del carburante alle stelle. Il boom dell’energia. Cosa può fare l’intelligenza artificiale? "Molto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il prof che guarda già al futuro: "Costi dell’energia alle stelle. Così l’IA ci aiuta a risparmiare"

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Si parla di: Il prof che guarda già al futuro: Costi dell’energia alle stelle. Così l’IA ci aiuta a risparmiare; Prevenzione vaccinale e sostenibilità: da costo a investimento per il Sistema Sanitario Nazionale.