Decreto energia tagli alle bollette | quanto si potrebbe risparmiare

Il governo prepara un nuovo decreto energia che potrebbe ridurre significativamente le spese di luce e gas per milioni di italiani. Oggi, in Consiglio dei ministri, si discuterà delle misure che promettono di alleggerire i costi e di aiutare le famiglie a risparmiare. Tra le proposte ci sono sconti e tariffe più basse, con l’obiettivo di contenere gli aumenti che hanno pesato sui bilanci di molte famiglie e aziende.

(Adnkronos) – È atteso per oggi in Consiglio dei ministri il nuovo decreto energia destinato ad alleggerire le bollette di famiglie e imprese. Tra le misure emerse dalla bozza del documento c’è un ‘contributo volontario’ destinato ai clienti domestici non titolari di bonus sociale con Isee annuale non superiore a 25.000 euro che per una famiglia tipo potrebbe tradursi in uno sconto annuale compreso tra i 50 e i 60 euro. La platea di potenziali percettori del contributo volontario potrebbe arrivare, secondo quanto stimato da Facile.it, fino a 4 milioni di famiglie; sono invece fino a 5 milioni le famiglie che, potenzialmente, possono accedere all’extra sconto di 90 euro previsto dalla bozza del decreto per i percettori di bonus sociale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Energia, sforbiciata alle bollette: "Bene il decreto, servono riforme"Il Governo annuncia un nuovo Decreto Legge Energia da circa 3 miliardi di euro, deciso per ridurre le bollette di famiglie e aziende.

Decreto bollette, bonus ai redditi bassi e sconto alle imprese: ma c’è il nodo Ue | I tagli Il decreto sulle bollette ha causato tensioni con l’Unione Europea, che teme aiuti eccessivi alle imprese e ai cittadini a basso reddito.

