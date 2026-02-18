Decreto energia tagli alle bollette | quanto si potrebbe risparmiare
Il governo prepara un nuovo decreto energia che potrebbe ridurre significativamente le spese di luce e gas per milioni di italiani. Oggi, in Consiglio dei ministri, si discuterà delle misure che promettono di alleggerire i costi e di aiutare le famiglie a risparmiare. Tra le proposte ci sono sconti e tariffe più basse, con l’obiettivo di contenere gli aumenti che hanno pesato sui bilanci di molte famiglie e aziende.
(Adnkronos) – È atteso per oggi in Consiglio dei ministri il nuovo decreto energia destinato ad alleggerire le bollette di famiglie e imprese. Tra le misure emerse dalla bozza del documento c’è un ‘contributo volontario’ destinato ai clienti domestici non titolari di bonus sociale con Isee annuale non superiore a 25.000 euro che per una famiglia tipo potrebbe tradursi in uno sconto annuale compreso tra i 50 e i 60 euro. La platea di potenziali percettori del contributo volontario potrebbe arrivare, secondo quanto stimato da Facile.it, fino a 4 milioni di famiglie; sono invece fino a 5 milioni le famiglie che, potenzialmente, possono accedere all’extra sconto di 90 euro previsto dalla bozza del decreto per i percettori di bonus sociale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Energia, sforbiciata alle bollette: "Bene il decreto, servono riforme"Il Governo annuncia un nuovo Decreto Legge Energia da circa 3 miliardi di euro, deciso per ridurre le bollette di famiglie e aziende.
Decreto bollette, bonus ai redditi bassi e sconto alle imprese: ma c’è il nodo Ue | I tagli Il decreto sulle bollette ha causato tensioni con l’Unione Europea, che teme aiuti eccessivi alle imprese e ai cittadini a basso reddito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Decreto bollette, bonus (che potrebbe salire a 100 euro) ai redditi bassi e sconto alle imprese: ma c'è il nodo Bruxelles; Taglia-bollette, tutte le novità del decreto; Italia accelera sul decreto energia: braccio di ferro con l’Ue; Decreto Energia 2026: sconti sulle bollette della luce per famiglie con Isee fino a 25mila euro.
Decreto energia, sconti e agevolazioni in arrivo per famiglie e impreseDecreto energia 2026: contenuti essenziali e obiettivi Il nuovo Decreto energia 2026, atteso in approvazione dal Consiglio dei Ministri, punta a conte ... assodigitale.it
Dl Energia, in bozza 315 milioni di euro per alleggerire le bollette. Interventi anche per rinnovabili, reti e data centerBollette, nuove risorse per famiglie fragili e interventi strutturali su gas e imprese: cosa prevede la bozza in arrivo in Cdm Un fondo da 315 milioni di euro per sostenere le famiglie più fragili, un ... key4biz.it
Il decreto Energia fa felice solo Confindustria, ma i produttori di rinnovabili soffrono in Borsa x.com
RTTR La Televisione. . DECRETO ENERGIA, INCOGNITA RICADUTE SUI MERCATI Atteso al consigli dei ministri, in gioco ci sono prezzo del gas, incentivi sulle rinnovabili e aiuti alle famiglie. Granella Dolomiti Energia, scettico: "Col calo dei margini non si a facebook