Bollate giovane sospetto segnalato in centro | trasferito in una struttura protetta

A Bollate, un giovane sospetto è stato segnalato più volte dai cittadini nel centro della città. La Polizia locale, dopo averlo identificato, lo ha trasferito in una struttura protetta. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità e delle forze dell’ordine, che hanno agito per garantire la sicurezza pubblica. Non sono stati resi noti dettagli ulteriori sulle motivazioni o sull’identità del giovane.

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