Terni operazione della Polizia Alto Impatto | nuovi controlli in città giovane con precedenti trasferito al centro per il rimpatrio

Questa mattina, a Terni, la Polizia ha intensificato i controlli con l’operazione “Alto Impatto”. Durante le verifiche sono stati identificati diversi soggetti, tra cui un giovane con precedenti che è stato trasferito al centro per il rimpatrio. L’operazione continua per garantire più sicurezza nelle strade.

Nel corso dei servizi effettuati negli ultimi giorni, gli agenti hanno identificato 113 persone, tra cui 34 con precedenti di polizia e 24 cittadini stranieri Nel corso dei servizi effettuati negli ultimi giorni, gli agenti hanno identificato 113 persone, tra cui 34 con precedenti di polizia e 24 cittadini stranieri (23 extra UE e un cittadino spagnolo). Contestualmente sono stati controllati 68 veicoli, con la constatazione di tre violazioni al Codice della Strada, e verificati due esercizi pubblici, risultati regolari dal punto di vista amministrativo. Sul fronte dell’immigrazione, l’attività ha portato alla revoca di un permesso di soggiorno e alla notifica di un rigetto della richiesta di protezione internazionale.🔗 Leggi su Ternitoday.it

I carabinieri di Latina hanno messo in atto controlli a tappeto nel centro cittadino.

