La Juventus ha appena ufficializzato l’arrivo di Boga, l’ivoriano che può cambiare le carte in tavola. Con la sua versatilità, Spalletti avrà più opzioni di formazione e può adattare il modulo a seconda delle esigenze. Boga non sarà solo un vice Yildiz, ma un elemento che permette al tecnico di variare le strategie in campo. La sua presenza apre nuovi scenari per la squadra, che potrà contare su un giocatore capace di ricoprire più ruoli.

Boga alla Juve, l’ivoriano potrà non solo essere il vice Yildiz. Ma la sua duttilità consentirà a Spalletti di variare molto anche con il modulo. Il mercato invernale della Juventus si chiude con un colpo a sorpresa che regala a Luciano Spalletti nuova linfa per il reparto offensivo. Con un vero e proprio blitz notturno, la dirigenza bianconera ha definito l’arrivo di Bog, riportando in Italia un calciatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza nel nostro campionato. L’operazione con il Nizza è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, una formula che testimonia la lungimiranza del club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga alla Juve, come cambiano i bianconeri con il nuovo acquisto: ruolo, modulo e possibili soluzioni di Spalletti con l’ivoriano

Approfondimenti su Boga Juventus

Boga, ex Sassuolo, è stato proposto alla Juventus come possibile vice Yildiz.

L'inserimento di Gleison Bremer in campo rappresenta un punto di svolta per la Juventus, influenzando profondamente le strategie di Luciano Spalletti.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Boga Juventus

Argomenti discussi: Blitz Juve, è fatta per Boga! L'attaccante ex Sassuolo sarà oggi a Torino per visite e firma; Boga alla Juventus, il vice Yildiz per Spalletti arriva dal Nizza: cifre e formula dell'operazione; Juventus, preso il vice-Yildiz: Boga torna in Serie A. Tentativo last minute per Kolo Muani; Romano - La Juventus ha scelto Boga: accordo sulla formula del ritorno in Italia.

Perché Boga alla Juve è la fine di un incubo: non gioca da due mesi, cosa è successo dopo l’aggressioneJeremie Boga alla Juventus senza giocare dal 30 novembre. Nessun infortunio, ma un grande trauma al Nizza dopo l'aggressione subita dai tifosi ... fanpage.it

Boga alla Juve: dettagli del contratto, formula dell’affare e perché i bianconeri lo hanno sceltoJérémie Boga alla Juventus: perché è stato scelto, formula dell’affare con il Nizza, stipendio, durata del contratto e quando debutta in bianconero ... tag24.it

Juve, il vice Yildiz sarà Jeremie Boga: farà bene in bianconero Con un blitz definito in nottata la Juventus ha chiuso per Jeremie Boga, che arriverà in prestito dal Nizza e sarà a Torino già oggi. L’ex Sassuolo ricoprirà il ruolo di vice Yildiz, per cui la J - facebook.com facebook

Calciomercato live. Juve: preso Boga, Holm aspetta Joao Mario. Caso Lookman: fatta con l’Atletico x.com