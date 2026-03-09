La Juventus ha deciso di esercitare il diritto di riscatto per l’attaccante ivoriano. La società ha comunicato la sua intenzione di confermare il giocatore dopo il prestito. L’allenatore ha espresso il suo parere sulla situazione, senza fare dichiarazioni ufficiali sul futuro. La questione riguarda esclusivamente la volontà del club di trattenere Boga, senza ulteriori dettagli pubblici.

Boga Juventus, l’intenzione della società bianconera sul riscatto dell’attaccante africano è chiara. E mister Spalletti pensa questo. La Juve è pronta a blindare uno dei protagonisti più inaspettati della stagione. Arrivato tra lo scetticismo generale, Jeremie Boga ha saputo conquistare l’ambiente grazie a prestazioni di alto livello. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la società bianconera ha ormai deciso di esercitare il diritto di riscatto dal Nizza. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’operazione appare come un vero affare di mercato: la cifra pattuita con il club francese è di soli 4,8 milioni di euro. Un investimento contenuto per un calciatore che si è rivelato fondamentale nelle rotazioni offensive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga Juventus, l’intenzione della società sul riscatto dell’ivoriano è chiara. Ecco che cosa ne pensa Spalletti

Articoli correlati

Roma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol dell’ivoriano. Ecco la rivelazionedi Redazione JuventusNews24Roma Juve, cos’è successo tra Boga e Spalletti poco prima del gol del 3-2 dell’attaccante bianconero.

Boga Juventus, il futuro dell’attaccante ivoriano sembra già scritto: cosa filtra dalla Continassa per l’estateVicario Juve: la società ha scelto lui per la porta, ma due big di Serie A lo seguono.

Tutto quello che riguarda Boga Juventus

Temi più discussi: Gatti salva la Juve al 93?, la Roma si morde le mani: 3-3 all’Olimpico; Juventus-Spalletti, rinnovo fino al 2028: il tecnico dice sì, ma chiede garanzie sul mercato; Roma-Juventus 3-3: i giallorossi sprecano il doppio vantaggio e mancano l'allungo Champions; Gol e spettacolo all'Olimpico: Roma-Juventus finisce 3-3.

Boga, Juve sempre più convinta del riscattoArrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nizza tra lo scetticismo e l'indifferenza generali, Jeremie Boga, ala franco-ivoriana classe 1997, ha fatto ricredere tifosi e staff della ... tuttojuve.com

Juventus, svelato il futuro di Boga e Thuram: addio o permanenza?Boga e Thuram Juventus - Weekend molto importante per la Juventus che è tornata a vincere, rilanciando così le proprie ... fantamaster.it

Impatto semplicemente devastante per #Boga Questo il messaggio dell’ivoriano dopo #JuvePisa Che voto date al suo acquisto L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Jeremie Boga si è ambientato fin da subito alla Juventus e ha segnato 2 gol nelle ultime 2 partite, ma secondo Luciano Spalletti deve ancora migliorare in qualche aspetto x.com