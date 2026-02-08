Barca resta accelerata e travolge quelle vicine | in otto finiscono nelle acque del Canal Grande
Questa mattina a Venezia, una barca ha perso il controllo e si è schiantata contro altre imbarcazioni ferme nel Canal Grande. Otto persone sono finite in acqua e sono state soccorse dagli uomini del luogo. La scena si è svolta in pochi secondi, creando scompiglio tra i passanti e i turisti presenti lungo la riva. Nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’episodio ha lasciato tutti sorpresi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.
La domenica mattina sul Canal Grande, a Venezia, è stata interrotta da un incidente tra barche che ha fatto finire più persone in acqua. Tutto nasce da un Alilaguna, mezzo di trasporto che collega l'aeroporto col centro, che in avaria ha urtato un altro natante e due gondole in una delle via.🔗 Leggi su Today.it
