Barca resta accelerata e travolge quelle vicine | in otto finiscono nelle acque del Canal Grande

Questa mattina a Venezia, una barca ha perso il controllo e si è schiantata contro altre imbarcazioni ferme nel Canal Grande. Otto persone sono finite in acqua e sono state soccorse dagli uomini del luogo. La scena si è svolta in pochi secondi, creando scompiglio tra i passanti e i turisti presenti lungo la riva. Nessuno sembra aver riportato ferite gravi, ma l’episodio ha lasciato tutti sorpresi. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

