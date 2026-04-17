bluvertigo la reunion che non sapevo di aspettare

Lo scorso fine settimana, i Bluvertigo sono tornati a esibirsi dal vivo all’Alcatraz di Milano, suscitando interesse tra i fan e gli appassionati di musica. La band ha portato sul palco il repertorio che li ha resi noti negli anni ’90, con una scaletta composta da brani storici e nuove interpretazioni. La serata è stata documentata con fotografie che catturano i momenti salienti del concerto.

La reunion dei Bluvertigo all’Alcatraz di Milano. Recensione del concerto e foto della serata. Indice. Reunion Bluvertigo a Milano. Setlist. Le foto della serata. Reunion Bluvertigo a Milano. Ebbene sì, sono uno di quelli che dei Bluvertigo non sapeva nulla, se non che fossero la ex band di Morgan, e che Morgan, aka Marco Castoldi, è una specie di scienziato pazzo della musica italiana, ma veramente non ne sapevo niente o poco di più. Eppure appena ho saputo della reunion mi sono detto che dovevo esserci, perché ho avuto la sensazione che negli anni passati mi fossi perso qualcosa. In quegli anni li, gli anni in cui mi sono perso qualcosa, le mie antenne erano sintonizzate su altre cose, ma non è umanamente possibile stare dietro a tutto.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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