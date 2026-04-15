Bluvertigo Morgan celebra la reunion a Milano | Con loro recupero me stesso

I Bluvertigo sono tornati insieme a Milano, con Morgan che ha dichiarato di sentirsi di nuovo sé stesso grazie alla collaborazione con il gruppo. La band, attiva dagli anni ’90, ha vissuto periodi di separazioni e riunioni nel corso degli anni 2000. Durante l’evento, sono stati eseguiti brani storici e sono state annunciate nuove date. La reunion ha attirato un pubblico di fan storici e nuovi ascoltatori.

Il ritorno dei Bluvertigo, che dall’inizio degli anni 2000 hanno vissuto di separazioni e reunion, è una celebrazione dell’amicizia e dell’alchimia musicale, che in un percorso ad ostacoli travagliato, Morgan e soci sono riusciti a ravvivare martedì sera sul palco dell’Alcatraz di Milano, sold out per l’occasione nella premier del tour ‘Essere umani’ che proseguirà dal 16 luglio con altre otto date, senza indulgere in una zuccherosa operazione nostalgia. Il sound a cavallo tra pop, new wave, con l’uso duraniano dei synth (merito a Morgan di aver dato la dignità artistica meritata alla band di Simon Le Bon), è rivisto in una chiave più dura, quasi stoner, in territorio Queens Of The Stone Age e la scaletta non è una scontata serie di greatest hits.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bluvertigo, Morgan celebra la reunion a Milano: “Con loro recupero me stesso” Notizie correlate Bluvertigo: la reunion all’Alcatraz di Milano è già leggenda ancora prima di iniziareBluvertigo: la reunion con ritorno dal vivo nell’imperdibile appuntamento del 14 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano. Bluvertigo ripartono dall’Alcatraz: il ritorno dei miti di MorganStasera, 14 aprile 2026, il palcoscenico dell’Alcatraz a Milano ospita la quinta reunion dei Bluvertigo, segnando l’inizio di un tour estivo che... Contenuti di approfondimento Morgan, reunion show dei Bluvertigo (con mea culpa): Ho già rottoLa storica band dei Bluvertigo è tornata ad esibirsi del vivo in un concerto evento a Milano, al quale seguirà un lungo tour estivo: ecco tutti i dettagli. libero.it All’Alcatraz i Bluvertigo hanno ritrovato Morgan e Morgan ha ritrovato se stessoIl primo concerto della reunion è stato musicalmente potente, con riconciliazioni, visioni apocalittiche, appelli a essere umani, cori per la Palestina e immagini degli eretici Roger Waters, Julian ... rollingstone.it