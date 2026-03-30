Bluvertigo | la reunion all’Alcatraz di Milano è già leggenda ancora prima di iniziare

Il 14 aprile 2026 si terrà all’Alcatraz di Milano un concerto dei Bluvertigo, segnando il ritorno dal vivo della band in un evento che ha già suscitato grande attesa. La data rappresenta la prima esibizione del gruppo dopo un periodo di assenza e ha attirato l’attenzione di numerosi fan e media. La location scelta è nota per ospitare concerti di artisti di rilievo nel panorama musicale italiano.

Bluvertigo: la reunion con ritorno dal vivo nell’imperdibile appuntamento del 14 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano. Indice. Bluvertigo, la reunion all’Alcatraz di Milano. Il tour estivo dopo la reunion. Bluvertigo, la reunion all’Alcatraz di Milano. Lo ammetto: negli anni ’90 ero un metallaro convinto. Chitarre distorte, doppia cassa, niente synth. La musica elettronica non era roba mia, e il pop italiano ancora meno. Non si può seguire tutto, e all’epoca i Bluvertigo non erano sul mio radar. Me lo sono perso. E ci ho messo trent’anni ad accorgermene. Adesso che li sto recuperando con il ritardo di chi arriva alla festa quando stanno già sparecchiando, capisco perché quella data, 14 aprile 2026 all’Alcatraz di Milano, abbia fatto esaurire i biglietti in pochi giorni. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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