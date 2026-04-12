Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono aumentate negli ultimi giorni, con crescenti timori di un’escalation militare. Circolano voci su un possibile blocco navale nello stretto di Hormuz, un'area strategica per il traffico di petrolio. Recentemente, sono stati condivisi sui social media alcuni link collegati all’ex presidente statunitense riguardanti questa ipotesi. La situazione rimane molto delicata e in continua evoluzione.

L'ultima volta che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul nucleare ci sono voluti due anni di negoziati. Per questo era difficile aspettarsi un'intesa nell'immediato. Eppure la speranza tra i funzionari, specie quelli pakistani responsabili della mediazione, c'erano tutti. E ora il timore è che i mercati accusino il colpo, una volta che riapriranno le borse. Si è trattato di incontri di enorme importanza, i colloqui di più alto livello tra funzionari statunitensi e iraniani dalla formazione della Repubblica islamica nel 1979. Le due delegazioni però erano troppo distanti, non solo nella sostanza, ma anche nello stile e nel temperamento.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Guerra Usa-Iran, cosa succede ora? Timori escalation e il link di Trump sul «blocco navale» a Hormuz

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Guerra Israele-Usa-Iran, traffico navale a Hormuz quasi a zero. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran.

Attacco all'Iran, che succede dopo la morte di Khamenei #iran #usa #trump #israele #khamenei