In Europa, il monitoraggio delle acque reflue rivela un aumento dell’uso di ketamina e cocaina, mentre si registra una diminuzione dell’uso di ecstasy. Le analisi dei metaboliti nelle acque reflue sono uno strumento chiave per seguire le tendenze nel consumo di sostanze stupefacenti. Questi dati forniscono un quadro accurato delle abitudini di consumo nelle diverse aree del continente.

Per capire come cambia il consumo di droga basta analizzare le acque reflue col loro carico di metaboliti delle sostanze stupefacenti. Così scopriamo che nel 2025 i residui di ecstasy nelle città del Vecchio Continente calano di circa il 16% rispetto all’anno precedente, mentre crescono ketamina (+41%) e cocaina (+22%). A rivelarlo è un’indagine realizzata in collaborazione con l’Agenzia dell’Unione europea per le Droghe (Euda), che ha analizzato i campionamenti delle acque reflue in 115 città europee, confrontandoli con i risultati del 2024. L’impennata della ketamina. A colpire non è solo la frenata dell’ecstasy (Mdma) – soprattutto in Belgio, Spagna e Olanda – ma il fatto che il rilevamento della ketamina nelle acque reflue sia aumentato del 41% in un anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meno ecstasy più ketamina e coca: il ‘borsino’ della droga in Ue

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