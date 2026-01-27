Durante un controllo a Cisanello, un giovane è stato arrestato con droga e una mazza da baseball, evidenziando i rischi legati alla diffusione di sostanze stupefacenti e alla presenza di armi in circolazione.

Lo hanno fermato in via Bargagna sabato sera, durante un controllo. Gli hanno sequestrato droga e anche una mazza. Quindi lo hanno arrestato al termine delle verifiche. Ieri mattina in Tribunale a Pisa si è tenuta l’udienza per direttissima: è stato liberato e ora ha l’obbligo di dimora. A Cisanello, una pattuglia degli agenti delle Volanti, impegnati nei controlli del wekend sulla prevenzione degli incidenti e dei reati, hanno fermato un giovane italiano alla guida di una vettura ritenuta "sospetta". I poliziotti - questa la ricostruzione degli investigatori - gli hanno trovato hashish, pasticche di ecstasy, cocaina e ketamina e denaro in contante che per gli operatori era il risultato della sua attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ecstasy e ketamina in auto. Giovane arrestato a Cisanello: "Aveva una mazza da baseball"

