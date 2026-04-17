Blitz ostaggi e fuga | la rapina da film

Nel quartiere Arenella di Napoli, alle 12, si è verificata una rapina in banca. I rapinatori sono arrivati a bordo di un’auto rubata, hanno indossato caschi e maschere, e hanno impugnato armi. Durante l’azione, sono stati presi degli ostaggi e i banditi sono fuggiti. La scena è stata caratterizzata da un blitz che ha coinvolto diverse forze dell’ordine, ancora in corso di ricostruzione.

Napoli, quartiere Arenella, ore 12, rapina in banca. Un'auto rubata come ariete, caschi in testa, maschere sul volto e armi in pugno. Almeno cinque i banditi che ieri hanno assaltato la filiale della Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, nella zona collinare della città. Venticinque gli ostaggi, fra dipendenti, direttore, funzionari e clienti, chiusi per un'ora e mezza in una stanza dell'istituto di credito e liberati dai carabinieri. In fuga per la rete fognaria i criminali con il bottino, ancora da quantificare, tra cassette di sicurezza svuotate e caveau. Una giornata di terrore, insomma, nel quartiere bene della città partenopea quando un gruppo di criminali, emulando i protagonisti del film «Point Break», tute nere e maschere di cartapesta con i volti di attori americani, dà il via a un'operazione studiata da tempo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Blitz, ostaggi e fuga: la rapina da film Notizie correlate La dinamica della rapina da film a Napoli, ostaggi “trattati bene” e fuga nelle fogne: caccia alla bandaNapoli, In queste ore si ricostruisce la dinamica di quella che ormai tutti definiscono la “rapina dell’anno”. Napoli, la rapina in banca: blitz, ostaggi e la fuga nei cunicoliRapinatori armati svuotano le cassette di sicurezza e spariscono nei sotterranei di Napoli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Assalto alla banca nel cuore di Napoli. Liberati i 25 ostaggi ma i rapinatori con maschere di attori famosi si danno alla fuga; Rapina con ostaggi in banca a Napoli: i malviventi fuggono dai cunicoli sotterranei; Rapina in banca con ostaggi: l'irruzione delle teste di cuoio ma i malviventi sono già fuggiti - VIDEO. Blitz, ostaggi e fuga: la rapina da filmNapoli, quartiere Arenella, ore 12, rapina in banca. Un'auto rubata come ariete, caschi in testa, maschere sul volto e armi in pugno. Almeno cinque i banditi che ieri hanno assaltato la filiale della ... ilgiornale.it Napoli, rapina da film al Vomero: ostaggi in banca e fuga nelle fogne (VIDEO)Momenti di altissima tensione nel cuore del Vomero, a Napoli, dove il 16 aprile una banda armata ha messo a segno quello che è già stato ribattezzato come il colpo dell’anno. Un assalto in pieno stile ... giornalelavoce.it Blitz in un circolo privato, gli apparecchi non erano collegati alla rete telematica dell’Adm facebook Il blitz delle teste di cuoio ripreso dalle telecamere di @localteamit. x.com