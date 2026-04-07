Blitz all’alba nel Comasco | ricercata internazionale dell’Iran trovata in hotel a Cantù dopo anni di fuga

All'alba di ieri, nelle prime ore del 6 aprile, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz nel territorio del Comasco, arrestando una donna ricercata a livello internazionale. La donna era nascosta in un hotel di Cantù da diversi anni, dopo essere sfuggita alle ricerche. L'operazione si è conclusa in breve tempo, portando al suo fermo.

Blitz dei carabinieri a Cantù: la donna, 52 anni, era ricercata per truffa e frode. Al centro una vendita illegale da 30mila euro tra Germania e Iran Un’operazione scattata nelle prime ore di ieri, 6 aprile, e conclusa rapidamente ha portato all’arresto di una donna ricercata a livello internazionale nel Comasco. I carabinieri della stazione di Lomazzo hanno fermato una cittadina iraniana, nata nel 1974 a Teheran, destinataria di un mandato di cattura emesso dall’autorità giudiziaria della Repubblica Islamica dell’Iran. La donna è stata individuata grazie a una segnalazione arrivata attraverso i sistemi telematici della questura di Como, che ha permesso agli investigatori di localizzarla all’interno di un hotel di Cantù. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Sabato sera di soccorsi nel Comasco: alcol, cadute e incidente prima dell’albaÈ stata una serata e una notte intense per i mezzi di soccorso del 118 nel Comasco, con numerosi interventi tra cadute accidentali, malori improvvisi...

Leggi anche: Blitz dei carabinieri in una casa di cura: arrestata una ricercata internazionale

Temi più discussi: Blitz all’alba: 8 arresti per tentato omicidio, droga e armi – VIDEO; Blitz all'alba delle forze dell'ordine contro i Casalesi; Blitz all’alba nella Bat: 15 arresti per furti d’auto tra Cerignola, Barletta e Trinitapoli; Scacco ai Casalesi: blitz all’alba, 23 arresti.

Casalesi, blitz all’alba contro il nuovo vertice del clan Zagaria: 23 misure, in campo 150 carabinieriUn colpo mirato, costruito nel tempo, che punta dritto a decapitare i nuovi equilibri della criminalità organizzata nel Casertano. ilgazzettinovesuviano.com

Banda dei furti in casa smantellata: blitz all’alba tra Liguria, Piemonte e ToscanaUn’organizzazione radicata sul territorio e attiva da anni, specializzata nei furti in abitazione, è stata colpita all’alba da una vasta operazione dei Carabinieri. Il blitz, coordinato dalla Procura ... giornalelavoce.it

Blitz antidroga dei carabinieri: arrestato a Sarno un uomo di Eboli dopo un inseguimento partito da Battipaglia. In auto trovati circa 1,5 kg di cocaina. Sequestrata la droga. Paolo Panaro #cronaca #carabinieri #antidroga #Battipaglia #Sarno #Eboli #SudTv #lo - facebook.com facebook

Il nascondiglio, il blitz fallito e l’incidente: così è stato salvato il pilota Usa in Iran - la Repubblica x.com